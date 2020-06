KN-News vom 26.06.20

Im Podcast „KN kompakt“ (ehemals „Corona kompakt“) geben wir Ihnen jeden Werktag einen 2-minütigen Nachrichtenüberblick über die wichtigsten Ereignisse in Kiel und Umgebung.

In unserem heutigen Nachrichtenüberblick schauen wir auf die Verkehrskontrollen der Polizei dieser Woche. Vorgestern Nachmittag wurden zahlreiche Radfahrer in der Innenstadt kontrolliert. Es wurden mehrere Personen ermahnt und eine Vielzahl wurde sogar mit Bußgeldern bestraft. In den nächsten Tagen ist mit weiteren Kontrollen zu rechnen.

Das Thema Fahrrad fahren in Kiel ist ebenfalls durch ein aktuelles Ranking einer Digital-Versicherung zum Fahrradstädte-Index ein großes Thema. Kiel hat überraschenderweise keinen guten Platz belegt. Wir berichten auf welchen die Landeshauptstadt gelandet ist.

Zum Wochenende schauen wir auf den Fußball und Holstein Kiel. Chef-Coach Ole Werner kehrt, nach einem familiären Trauerfall, zurück auf den Platz und wird sein Team zum Saisonende wieder leiten.