Wir berichten über den großen Ärger bei Tui Cruises Kunden. Der Frust über die abgesagten Reisen und der ausbleibende Rückzahlungen steigt. In Kiel kam es am Sonntag in der Kanalschleuse zu einem schweren Unfall einer Seglerin. Ein weiteres Thema wird die Premium-Fahrradroute im Stadtteil Kiel-Schreventeich sein.