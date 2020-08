KN-News vom 26.08.20

Im Podcast „KN kompakt“ (ehemals „Corona kompakt“) geben wir Ihnen jeden Werktag einen 2-minütigen Nachrichtenüberblick über die wichtigsten Ereignisse in Kiel und Umgebung.

Diese Nachricht sorgt für Unruhe bei Norwegen-Urlaubern: Das norwegische Institut für öffentliche Gesundheit hat sich für die Einführung einer Quarantäne bei Einreise aus Deutschland, Liechtenstein und einigen Teilen Schwedens ausgesprochen, da dort die Corona-Fälle steigen. Die Entscheidung der Regierung steht noch aus. Sollte die norwegische Regierung der Empfehlung des Gesundheitsinstituts folgen, könnte die zehntägige Einreisequarantäne bereits am Sonnabend in Kraft treten, berichtet die Nachrichtenseite NRK im Netz. Für den Kieler Hafen wäre eine Quarantäne ein schwerer Schlag. Im Falle einer Quarantäneverordnung könnte die Color Line mit einer ähnlichen Regelung wie bereits im Juni reagieren, als der Fährverkehr Kiel-Oslo ausschließlich für Passagiere aus Norwegen geöffnet wurde. Dann dürften aber auch die norwegischen Passagiere in Kiel nicht mehr an Land.

Außerdem Thema im Podcast: Kiel will seine Kiellinie renovieren – und dafür nun den Gestaltungswettbewerb starten. Neben Instandsetzungen am maritimen Boulevard soll auch vorbereitet werden, dass die nördliche Kiellinie autofrei wird. Am 10. September will die Stadt im Schwedenkai informieren, wie der Planungsstand für die Kiellinie ist.

Und zuletzt geht's um einen riesigen Garagenflohmarkt in Kronshagen. Am Sonnabend und Sonntag von 12 bis 17 Uhr verteilen sich knapp 500 Anbieter an mehr als 250 Standorten in der gesamten Gemeinde. Es gibt keine Stand- oder Organisationsgebühr. Jeder Anbieter spendet mindestens zehn Prozent seines Erlöses für ein selbstgewähltes Projekt.