KN-News vom 27.08.20

Wir haben es gestern bereits im Podcast angekündigt, jetzt ist es amtlich: Die Regierung in Oslo ist der Empfehlung des norwegischen Gesundheitsamts gefolgt und hat eine offizielle Reisewarnung für Deutschland ausgesprochen. Von nicht notwendigen Reisen nach Deutschland wird abgeraten. Auch die Pflicht, dass Einreisende aus Deutschland ab Sonnabend für zehn Tage in Quarantäne müssen, tritt mit der Entscheidung in Kraft. Davon betroffen ist auch die Reederei Color Line, die bereits am Mittwochnachmittag mitgeteilt hatte, dass sie von Freitag an keine deutschen Passagiere mehr mitnehmen wird. Die Reederei bietet für bestehende Buchungen die Umbuchung auf einen späteren Zeitpunkt an. Alternativ storniert die Color Line nach eigenen Angaben die Buchungen auch kostenfrei und erstattet bereits geleistete Zahlungen.

Sie wollen zur Kieler Woche? So einfach wie sonst ist das diesmal nicht. Corona macht personalisierte Tickets erforderlich. Telefonisch oder online können Sie an die begrenzten Eintrittskarten gelangen. Das Reservierungssystem startet heute um 12 Uhr. Zwei Dinge sollten Sie dafür kennen: Die Internet-Seite www.meine-kieler-woche.de und die Telefonnummer (0431) 901-905. Es stehen insgesamt rund 50.000 Tickets zur Verfügung, 5000 pro Tag an zehn Tagen.

Außerdem beraten heute die Ministerpräsidenten der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel über eine Neuausrichtung der Corona-Strategie. Wir berichten morgen im Podcast, welche Maßnahmen beschlossen worden sind.