KN-News vom 29.07.20

In der heutigen KN kompakt Folge geht es um die neuen Corona Fälle im Städtischen Krankenhaus in Kiel. Drei Patienten und ein Mitarbeiter wurden positiv auf COVID-19 gestest und sind nun in Isolation bzw. in häuslicher Quarantäne. Das Krankenhaus prüft nun die Kontakt- und Infektionsstrecken, um weitere Infektionen ausschließen zu können. Außerdem kam es bei Routineuntersuchungen zu zwei weiteren Fällen im SKK. Da diese beiden Personen das Krankenhaus nicht betreten haben, haben Sie keine weiteren Patienten angesteckt.

In Schwentinental, nahe Kiel, wurden zwei amerikanische Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Diese müssen am Donnerstag, 30.07.20, durch Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes entschärft werden. Rund 2400 Anwohner sind morgen Nachmittag von der Entschärfung betroffen.

Ebenso kündigen wir unsere vierte Runde unseres KN+ Sommerquizzes an. Dieses Mal geht es um das Thema "Typisch Norddeutsch". Es gibt wieder einen tollen Preis zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich!