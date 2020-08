KN-News vom 31.08.20

Im Podcast „KN kompakt“ (ehemals „Corona kompakt“) geben wir Ihnen jeden Werktag einen 2-minütigen Nachrichtenüberblick über die wichtigsten Ereignisse in Kiel und Umgebung.

Unser heutiges Schwerpunktthema ist Müll, den Kiel bewirbt sich als erste deutsche Stadt um das Zertifikat der „ Zero Waste City“. Das Umweltschutzamt der Stadt legt morgen im Umweltausschuss und am 17. September in der Ratsversammlung ein 270-seitiges Konzept zur „ Zero Waste City“ vor – nicht auf Papier, sondern müllvermeidend online als PDF. Im Konzept enthalten: Eine Reihe von Zielen und vor allem 107 Maßnahmen, mit denen Kiel das Müllaufkommen halbieren und Ressourcen schonen möchte. So soll die Restabfallmenge in Kiel bis 2035 um 50 Prozent auf durchschnittlich 85 Kilogramm pro Kopf und Jahr sinken. Langfristig sollen es weniger als 50 Kilogramm sein. Die jährliche Gesamtmenge der Siedlungsabfälle pro Kopf soll bis 2035 um 15 Prozent auf durchschnittlich 424 Kilogramm verringert werden. Das Zertifikat gibt es fürs bloße Konzept. Das renommierte Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie hat es im Auftrag der Stadt Kiel erarbeitet.

Außerdem berichten wir über eine Frau aus Neumünster, die gleich zweimal sturzbetrunken am Steuer erwischt wurde. Ein Atemalkoholtest wies 3 Promille aus. Zuletzt geht es um eine unvergessliche Konfirmation: Mit 400 Gästen und Pastorin Teelke Bercht bekräftigten am Sonntag die Konfirmanden ihren Glauben im Holstein-Stadion – mit umgetexteter Holstein-Hymne.