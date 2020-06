Im Podcast „Corona kompakt“ geben wir Ihnen täglich einen 2-minütigen Überblick, welche Corona-News für Kiel und Umgebung relevant sind.

Unser heutiger Themenschwerpunkt sind die Abibälle in Schleswig-Holstein, die in diesem Jahr coronabedingt ins Wasser fallen. Um dem Abi-Jahrgang 2020 trotzdem einen würdigen Rahmen zu bieten, lassen sich die Schulen für die Entlassungsfeiern einiges einfallen. Wir haben an drei Kieler Gymnasien vorbeigeschaut.

Außerdem berichten wir über das beliebte Café „Schokodeern“ in der Holtenauer Straße, das nach der Corona-Krise um seine Existenz kämpft, und die Christian-Albrechts-Universität in Kiel, die für den nächsten Prüfungszeitraum Zelte auf dem Campus aufstellen will.