Im Podcast „Corona kompakt“ geben wir Ihnen täglich einen 2-minütigen Überblick, welche Corona-News für Kiel und Umgebung relevant sind.

Unser heutiger Themenschwerpunkt sind die Schweden-Rückkehrer, die ab sofort in Schleswig-Holstein zwei Wochen lang in Quarantäne müssen. Hintergrund ist, dass in dem skandinavischen Land der Grenzwert von 50 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner überschritten wird. Die Passagiere der Stena Line wurden darüber an Bord jedoch nicht informiert und auch bei der Ankunft im Kieler Hafen gab es kaum Kontollen.

Außerdem sprechen wir über Demonstrationen ohne Sicherheitsabstand und über Menschen, die krankheitsbedingt keine Maske tragen können - wie Tanja Brauer trotz Attest bei Karstadt in Kiel nicht hinein durfte.