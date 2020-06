Im Podcast „Corona kompakt“ geben wir Ihnen täglich einen 2-minütigen Überblick, welche Corona-News für Kiel und Umgebung relevant sind.

Unser heutiger Themenschwerpunkt ist die KN-Bühne, die dieses Wochenende das erste mal live vor Publikum stattfindet. Vorsicht ist jedoch weiter geboten – und so finden die Auftritte in einer weitläufigen Halle im KN-Druckzentrum in Moorsee unter strengen Hygienevorgaben statt. Die Konzerte stehen unter den Mottos „Text und Töne“, „Musik“ und „Familie“. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die freien Künstler wird weiterhin gebeten. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich jetzt um zwei kostenlose Tickets und schicken Sie eine E-Mail an aktion@kieler-nachrichten.de.

Außerdem thematisieren wir das Thema Sommerurlaub: Ab dem 15. Juni sind wieder Reisen innerhalb Europas möglich, wohingegen die Reisewarnung für 160 Länder außerhalb der EU bis zum 31. August verlängert worden ist. Darunter sind beliebte Reiseziele wie Türkei, Ägypten, Tunesien oder Marokko.