Unser heutiger Themenschwerpunkt sind die Lockerungen für kontaktintensive Sportarten. Ab sofort ist der Freizeitspaß wieder in Zehner-Gruppen ohne Abstandsregeln erlaubt. Auch können Duschen und Umkleideräume wieder unter Auflagen genutzt werden. Das hat das schleswig-holsteinische Innenministerium beschlossen. Der Schleswig-Holsteinische Fußball-Verband informierte bereits alle Vereine, dass sie wieder ganz normal trainieren können. Hamburg ist übrigens noch nicht so weit. Dazu sagt der Hamburger Fußball-Verband: „Die Gesundheitsbehörde erlaubt das nicht. Wir sind im Gespräch mit ihr“.

Außerdem beschäftigt uns heute das Shoppingverhalten der Kieler: Zur Wiedereröffnung der ersten Geschäfte nach der Corona-Zwangspause wurden in der Fußgängerzone rund 50 Prozent der Passantenzahlen aus dem Vorjahr erreicht, jetzt sind es immerhin schon 75 Prozent. Aber es sind eben bei weitem noch nicht so viele Passanten wie in den Jahren zuvor. Es bleibt abzuwarten, ob die Senkung der Mehrwertsteuer zum 1. Juli da Abhilfe schaffen kann.