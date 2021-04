Lange wurde diskutiert, nun steht es fest: Die Grünen wollen mit Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin in den Bundestagswahlkampf gehen. Und Robert Habeck räumte kurz danach ein, der Tag sei für ihn der schmerzhafteste Tag in seiner politischen Laufbahn gewesen. Was unsere Leser dazu sagen.