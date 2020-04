Kristian Blasel: Nur Daumendrücken hilft

Eines kann man den Kieler-Woche-Organisatoren auf keinen Fall vorwerfen: dass sie in Zeiten von Unsicherheiten in historischem Ausmaß nicht alles versuchen, um dieses Fest halbwegs zu retten. Quasi im Wochenrhythmus müssen Pläne verändert, aufgegeben oder neu angelegt werden. Niemand weiß, welche Regeln im September gelten werden. Und niemand weiß, ob nicht eine zweite Infektionswelle alle Möglichkeiten für ein Programm am Ende vernichtet.

Doch noch gilt das Prinzip Hoffnung. Und es ist gut, dass daran festgehalten wird. Aus heutiger Perspektive erscheint es realistisch, dass es im September etwas geben kann, was den Titel Kieler Woche verdient. Das, was die Organisatoren gestern präsentiert haben, ist zwar furchtbar unkonkret. Aber es wäre naiv, jetzt mehr zu versprechen. Ohne maximale Flexibilität wird es diesmal nicht gehen. Den Menschen in Stadt und Land muss dabei jetzt schon klar sein, wie wenig diese Tage im September mit dem zu tun haben werden, was sie sonst mit der Kieler Woche verbinden. Engstirnige Vergleiche würden nur zu Enttäuschungen führen. Die Idee, etwas Kieltypisches auf die Beine zu stellen, wenn die Corona-Gefahren halbwegs überwunden sind, hat dagegen großen Charme.

Insofern hilft jetzt nur Daumendrücken, dass im Juli nicht doch die Reißleine gezogen werden muss. Vielleicht trägt der Traum auch durch die schwierige Gegenwart: der Traum, dass nach Monaten des Shutdowns ausgerechnet an der Förde erstmals wieder Menschen in großer Zahl ein bisschen feiern und unbeschwerte Tage verbringen können.