Die Öffnung war bitter nötig

Die Wiedereröffnung der Kitas und die Rückkehr zum täglichen Unterricht an Grundschulen ist für die Eltern im Land eine riesige Erleichterung. Auch die Botschaft der Regierung am Mittwoch, dass auch die Schule nach den Sommerferien wieder in fast gewohnten Bahnen laufen soll, war bitter nötig. Die Eltern brauchten dringend eine Perspektive, wie es weitergeht. Nach immer mehr Lockerungen im öffentlichen Leben war es für viele Familien unverständlich, dass gerade Kinder weiter zu Hause bleiben mussten. Die Politik hat darauf nun reagiert.

Dass viele Kleinkinder wieder in ihre Kita-Gruppen dürfen, löst noch nicht alle Probleme von Eltern – zumal ein Teil der Kinder vorerst nur einzelne Tage oder Wochen betreut werden. Das Jonglieren zwischen Job und Betreuung hat erst bei der Rückkehr zum echten Regelbetrieb ein Ende. Aber die langsame Öffnung sorgt dafür, dass die Kleinsten endlich ihre Freunde und Bezugspersonen wiedersehen und frühkindliche Förderung erfahren. Das ist ein Meilenstein.

Für die Träger bedeutet der Schritt eine organisatorische Großaufgabe, bei der sie nicht allein gelassen werden dürfen. Die Angst um die Gesundheit des Personals ist nachvollziehbar, weil Abstand halten bei der Arbeit mit jüngeren Kindern schwierig ist und größere Gruppen das Ansteckungsrisiko erhöhen. Regelmäßige Tests für die Erzieher und Lehrer wären gut für das Sicherheitsempfinden aller. Damit Kinder mit einem guten Gefühl in ihre Klassen und Kitas gehen können und die Eltern beruhigt sind.