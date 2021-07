Kiel

Während in der Corona-Krise alle Menschen viel Zeit zu Hause verbringen mussten, ist gerade bei jungen Familien der Wunsch nach einem eigenen Haus mit Rückzugsräumen und einem Garten umso größer geworden. Wer sich auf dem Immobilienmarkt umschaut, muss ohnehin je nach Wunschgegend ganz schön tief in die Tasche greifen, um sich diesen Traum zu erfüllen. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Eigenheimen ist kein Ende beim Preisanstieg in Sicht. Dass Schleswig-Holstein zusätzlich zu den Ländern gehört, in denen die Grunderwerbsteuer besonders hoch ist, macht das Ziel für junge Menschen noch schwerer erreichbar. Sie zu unterstützen, ist deshalb der richtige Schritt.

Eine Regelung, die nur Familien und Erstkäufer entlastet, ist in der Umsetzung natürlich komplizierter als eine Senkung des Satzes für alle. Trotzdem sind zielgerichtete Maßnahmen die bessere Option. Sicher wird der Fiskus nicht wenig Geld einbüßen. Wenn aber zugleich Immobilienriesen härter an die Kandare genommen werden, ist das finanzierbar.