Kiel

Hier ein Sitznachbar aus der Klasse positiv getestet und das Bangen um die Gesundheit des Kindes, da ein Lehrer plus Familie in Quarantäne: Wer sich gerade im privaten Umfeld umhört, gewinnt das Gefühl, dass Corona in den Schulen gerade massiv grassiert. Der Blick auf das Schuldashboard des Ministeriums bestätigt den Eindruck, dass die Zahlen infizierter Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte extrem hoch sind. Dass das Land ausgerechnet an diesem Punkt die Testpflicht abgeschafft hat, erscheint da absurd.

Statt ein „Klima der Angst“ in Schulen abzubauen, wie Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) es vorhatte, wächst dort offenbar das Unwohlsein. „Behutsam“ sollte er sein, der Weg zurück zur Normalität. An den Schulen empfinden den Wegfall von Test- und Maskenpflicht hintereinander aber viele nicht als behutsam. Warum das kurz vor den Ferien noch sein muss, fragen sich nicht wenige. Ist das ein Schachzug vor den Landtagswahlen?

In die Schule müssen Kinder gehen, auf die Party nicht

Wer zwei Jahre lang mit Masken, Abstand und zeitweisem Distanzunterricht mühevoll versucht hat, dem Virus aus dem Weg zu gehen, kann den Lockerungskurs nur schwer verstehen. Wenn jetzt viele infizierte Lehrerinnen und Lehrer erst einmal ein bis zwei Wochen ausfallen, heißt das zudem akut weniger als mehr Unterricht. Natürlich wird jetzt in allen Bereichen gelockert. Zur Eigenverantwortung gehört, dass jeder selbst entscheiden kann, ob er sich in große Gruppen begeben will. Nur: In die Schule müssen Kinder gehen, auf die Party, ins Restaurant oder zum Konzert nicht, wenn ihre Familie sich damit noch nicht wohlfühlt oder sie vulnerable Angehörige schützen will.

Was den Familien bleibt, ist einfach freiwillig weiterzumachen wie bisher – also, auch ohne Pflicht regelmäßig zum Test zu greifen und die Kinder mit Maske zur Schule zu schicken.