Kiel

Es gab Zeiten, da wäre es unvorstellbar gewesen, dass sich eine CDU-Ministerin mehr Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe wünscht, wie es Karin Prien am Montag getan hat. Zwar betonte sie, es gehe ihr natürlich nicht darum, irgendwo in Nordfriesland oder Dithmarschen zugunsten einer Gemeinschaftsschule ein Gymnasium zu verdrängen. Die Zeit ideologischer Strukturstreits allerdings sei vorbei, stellte Prien klar. Das bringe auch vor Ort niemanden weiter, wenn Angebote fehlen. Das zeugt von Pragmatismus.

So lösungsorientiert muss nun auch mit der schlechten Nachricht des Berichts umgegangen werden, dass trotz des leichter gewordenen Übergangs von einem Bildungsweg zum anderen unterwegs viele Jugendliche verloren gehen. Dass viele ganz ohne Abschluss ins Leben starten, ist ein Problem, das dringend angegangen werden muss. Nicht nur angesichts des Fachkräftemangels, den die Wirtschaft schon jetzt in vielen Bereichen beklagt, ist es bedenklich, wenn immer mehr jungen Menschen kein unmittelbarer Einstieg in eine berufliche Ausbildung gelingt. Die Zahlen verdeutlichen auch, dass es ein Gros der Abgänger trotz Übergangsprogrammen nicht schafft, nachträglich noch einen Abschluss zu schaffen. Der Fokus muss also darauf liegen, sie möglichst durch gezielte Förderung zu erreichen, bevor es zu spät ist.

Priens Hinweis auf die hohe Inklusionsquote im Land, die auch den Anteil der Abgänger ohne Abschluss maßgeblich beeinflusse, darf keine Ausflucht sein. Ziel muss doch sein, dass das gemeinsame Lernen aller so gut funktioniert, dass auch möglichst viele zusammen einen Abschluss schaffen.