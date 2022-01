Kiel

Der Wunsch nach digitalen Zeugnissen ist berechtigt. Für einen Fünftklässler ist es vielleicht egal, ob er die Noten auf Papier oder als PDF bekommt. Zumindest für die Abschlussjahrgänge ist es aber höchste Zeit die digitale Variante einzuführen. Wer sich bei Unternehmen bewirbt, macht das über eine Onlinemaske oder per Mail. Mappen per Post sind von gestern. Auch bei Hochschulen läuft der Prozess digital. Zeugnisse müssen also derzeit noch eingescannt oder abfotografiert werden, um sie dann auf den Portalen hochzuladen. Das ist nicht nur für die jungen Menschen umständlich. Die andere Seite bekommt nicht selten Dokumente in schlechter Scan-Qualität oder muss Daten manuell ins eigene System eintragen. Durch maschinenlesbare Dateien ließe sich das vereinfachen.

Natürlich muss ein digitales Zeugnis datenschutzkonform und gegen Fälschungen abgesichert sein. Dass die Umsetzung kein Hexenwerk ist, macht unser Nachbarland Dänemark vor. Das laufende Pilotprojekt in Deutschland klingt vielversprechend. Schleswig-Holstein sollte deshalb zusehen, sich sobald wie möglich anzuschließen, damit die Schulen im Land frühzeitig die Abläufe erproben und schnell an den Start gehen können, wenn das System bereit ist für den Echtbetrieb.

Ob darüber hinaus eine Monitoringplattform – wie sie sich die Schüler wünschen – notwendig ist, sollte gut durchdacht werden. Das Interesse ist nachvollziehbar. Klingt es doch reizvoll, sich vor der nächsten Klausur errechnen zu können, welche Note man braucht, um den Schnitt noch zu verbessern oder ob die mündliche Beteiligung schon ausreicht, um sich entspannt zurückzulehnen. Wenn alles verbrieft und durchgerechnet wird, könnten Lehrer aber auch seltener mal ein Auge zudrücken und doch noch auf die Vier Minus verzichten, weil der Schüler sich so angestrengt hat.