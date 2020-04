Raue Zeiten in Schleswig-Holstein - nicht nur wegen der Corona-Krise. Ministerpräsident Daniel Günther bezichtigt Ex-Innenminister Hans-Joachim Grote öffentlich der Lüge. Aber das Zerwürfnis kam gar nicht so überraschend, schreibt Bodo Stade in seinem Kommentar.Günther zeigt Härte gegen Grote