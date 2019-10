Bodo Stade zur Wahl von OB Ulf Kämpfer

Kiel

Vorstellbar ist es. Und deshalb befeuert das grandiose Wahlergebnis, das der alte und neue Oberbürgermeister eingefahren hat, auch so sehr die Gedankenspiele der Parteistrategen. Kämpfer scheint tatsächlich ein Sozialdemokrat zu sein, der noch Mehrheiten organisieren, Menschen begeistern und einfach mal Wahlen gewinnen kann – also aus dem Holz geschnitzt ist, aus dem erfolgreiche Spitzenkandidaten gemacht sind. Genau so einen bräuchte die kriselnde SPD. Am besten sofort.

Das Duell Günther gegen Kämpfer ist unwahrscheinlich

Das Wahlergebnis vom Sonntag bringt auch die Nord-CDU ins Grübeln. Mit Ministerpräsident und Landeschef Daniel Günther steht ihr nächster Spitzenkandidat zwar so gut wie fest. Eine Antwort auf die Frage, wie die Partei in den großen Städten punkten will, bleibt Günther bislang aber schuldig. Bei einer Landtagswahl, bei der auch die Grünen mitspielen, könnte sich das rächen.

Ob Günther es dann auch mit Kämpfer zu tun bekommt, ist eher unwahrscheinlich. Der Kieler Oberbürgermeister hat sich erklärt. Er wird es seinem Amtsvorgänger Albig nicht ohne Not nachtun und sich in die Landespolitik stürzen. Warum sollte er auch? Kämpfer kann warten. Seine Partei kann nur hoffen.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.