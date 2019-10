Deutschland diskutiert über den Klimawandel und den Abbau von CO2, über den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und neue Verkehrskonzepte. Es scheint allerdings, als würden die Debatten vor allem in den Städten geführt: in Berlin-Mitte, in Hamburg-Eimsbüttel und am Kieler Blücherplatz, nicht aber im Kreis Se...