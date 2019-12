C. Hiersemenzel zum Schleierstreit

Kiel

Gestern Abend wiederholte deren hochschulpolitischer Sprecher, Lasse Petersdotter, dass er ein Verbot für „kontraproduktiv und hochproblematisch“ hielte. Man werde die Ergebnisse innerhalb der Koalition diskutieren. Schön wäre dann allerdings eine Verständigung.

Strippenzieher in der Partei vom Landesvorstand über den Kieler Kreisvorstand bis zur Grünen Jugend hatten in den vergangenen Wochen alles dafür getan, das Thema kleinzureden. Frauenrechtlerinnen aus den eigenen Reihen verstehen die Welt nicht mehr. Eigentlich hatte der Konflikt kürzlich auf einer Sitzung der Grünen-Landesarbeitsgemeinschaft für Bildung debattiert werden sollen, war dann aber urplötzlich abgesetzt worden und beim Landesparteitag in Büsum in einem Ranking unter ferner liefen gelandet. Kein Redebedarf? Von wegen!

Kompromisse geben wenig Hoffnung

„Die Diskussion ist noch nicht zu Ende“, erklärte die SSW-Abgeordnete Jette Waldinger-Thiering gestern vollmundig. Mag sein. Doch auch die SPD spricht von einem Einzelfall, für den man keinesfalls das Hochschulgesetz ändern werde.

Mehr lesen:Auch einige Studierende stimmen Schleierverbot zu

Bleiben zwei denkbare Kompromisse: eine Ergänzung des Hochschulgesetzes um einen Verhaltenskodex. Oder die Schaffung einer Ombudsstelle, die bei Konflikten vermittelt. Reichlich wenig.