Gettorf

Man muss schon sehr blauäugig sein, wenn man als Bauamtsleiter eine Immobilienfirma gründen will, mit der man auch noch im Wirkungsbereich der Amtsverwaltung tätig sein will. Wenn man sich dafür auch noch mit Unternehmern aus der Region zusammentut, deren Ausschreibungsunterlagen über den eigenen Schreibtisch im Bauamt oder den der Mitarbeiter laufen, gilt das erst Recht.

In dem Fall, der sich kürzlich in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld in Gettorf abgespielt hat, wurde die beabsichtigte Firmengründung nicht einmal rechtzeitig, womöglich ganz und gar nicht angezeigt. Schnell wurden Tatsachen geschaffen und dreist ein Werbeschild für das gemeinsame Unternehmen prominent am Ortseingang postiert, damit künftige Interessenten der zu bauenden Objekte schon mal nachfragen. Vielleicht war dem Bauamtsleiter ja klar, dass sein Dienstherr diese Nebentätigkeit wohl kaum zugelassen hätte?

Wenn ja, erscheint die Sache um so bizarrer. Auch dass einer der Bürgermeister der Gemeinden, immerhin Ehrenbeamter, in seiner Rolle als Unternehmer mitmacht bei einer Firmengründung mit dem Bauamtsleiter, lässt den Kopf schütteln. Die Posse mit unangenehmem Beigeschmack scheint zu bestätigen, was Politikern und Bauunternehmen auf kommunaler Ebene oft nachgesagt wird: selbstverständliche Dorfkungelei und kein Bewusstsein für professionelle Grenzen. Allen, die ihre Aufgaben vor Ort gewissenhaft wahrnehmen und Bürgern dienen wollen, ist ein Bärendienst erwiesen.

