Corona-Betrüger müssen bestraft werden

Betrügereien mit Corona-Soforthilfen nehmen in Schleswig-Holstein zu. Das ist kein Kavaliersdelikt, über das man im Rahmen dieser Krise hinwegsehen könnte. Die Betrüger gehen mit erheblicher krimineller Energie vor, um Anträge zu stellen für Firmen, die gar nicht existieren oder gar nicht die Probleme haben, die sie für die Auszahlung von Hilfen berechtigen würden. Das „Opfer“ ist in vielen Fällen die Investitionsbank – und damit der Landeshaushalt. Doch auch in anderen Bereichen, wie falschen Informations-Webseiten oder Online-Shops, versuchen Gauner von der Krise zu profitieren.

Ja, es gab Beschwerden, dass das Verfahren kompliziert ist und dass lange Bearbeitungszeiten entstehen. Viele Firmen, Selbstständige und Freiberufler bangen schließlich um ihre Existenz. Doch angesichts der wachsenden Zahl von Betrügern muss man für die Bürokratie wohl ein gewisses Verständnis aufbringen. Denn nur durch eine genaue Prüfung können Missbrauchsfälle eingedämmt werden. Die Krise erfordert jetzt schon Milliardenbeträge, die von Bund und Land an die Wirtschaft fließen – sie fangen an bei den Soforthilfen für Freiberufler, reichen über vergünstigte Unternehmenskredite bis zur Staatsbeteiligung an Großunternehmen.

Die Hilfen sind weitgehend nötig und richtig, auch wenn sie die Haushalte auf Jahre schwer belasten werden. Die Steuerzahler haben ein Anrecht darauf, dass Betrüger hart bestraft werden, besonders in Zeiten der Corona-Krise, die allen einiges abverlangt.