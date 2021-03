Kiel

Es ist erst drei Monate her, da ereignete sich im Altenzentrum St. Nicolai der noch heute schlimmste Corona-Ausbruch in Kiel: Insgesamt steckten sich 68 Menschen mit dem Virus an, darunter 38 der 134 Bewohnerinnen und Bewohner. Am Ende starben 14 Männer und Frauen.

Alle Alten- und Pflegeheime in Kiel sind mit Ausnahme weniger Bewohner durchgeimpft

Das Leid der Angehörigen blieb den meisten Familien, deren Liebste im Paul-Fleming-Haus untergebracht sind, erspart. Und das hat vor allem einen Grund: die Impfung. Auf dem langen Weg zur Herdenimmunität darf die Freude über die ersten sichtbaren Erfolge nicht zu klein ausfallen.

Lesen Sie auch: So ist die Lage im Kieler Paul-Fleming-Haus nach dem Corona-Ausbruch

Seitdem alle Alten- und Pflegeheime in Kiel mit Ausnahme weniger Bewohner durchgeimpft sind, steigt die Zahl der Todesfälle deutlich langsamer an. Impfen hilft, und das ganz konkret: Denn obwohl sich der Impfstoff wenige Tage nach der zweiten Dosis noch nicht vollständig im Körper aufbauen und die Betroffenen vor einer Erkrankung schützen konnte, hat er sie zumindest vor schweren Verläufen bewahrt. Welch eine wunderbare Nachricht!

Die aber aus Mitgefühl mit den Familien der beiden Verstorbenen an dieser Stelle endet. Denn auch wenn die Ursache für den Tod wahrscheinlich nicht das Coronavirus war: Trauer löst der Verlust eines Angehörigen natürlich trotzdem aus.