Kiel

Die richtige Berufswahl ist eine der schwierigsten Entscheidungen, die junge Menschen am Ende ihrer Schulzeit zu treffen haben. Dass sie damit gar nicht so selten daneben liegen, zeigen die Abbrecherquoten, bei Azubis etwa 25 Prozent. Und an den Hochschulen marschiert die Abbrecherquote gar auf die 30 Prozent zu. Dazu kommt jetzt die Krise, die der „Generation Corona“ der Schulabgänger zu schaffen macht. Schwer genug ist es, einen Praktikumsplatz zu bekommen. Wie dann noch an einen Ausbildungsstelle kommen, die richtig passt?

Dazu droht noch politischer Streit: Es mag sein, dass die Schulen Lücken bei der digitalen Berufsbildung haben – wenn etwa Lehrer zurückschrecken, im Klassenverband digitale Ausbildungsmessen zu besuchen. Aber abseits der Lehrpläne: Sollte es in jeder Klasse nicht einige digital fitte Jugendliche geben, die die anderen mitreißen, damit sich alle gemeinsam an die Berufswahl machen?

Auf der anderen Seite stimmt es auch, dass Firmen in Schwierigkeiten weniger ausbilden oder bei Praktika zurückschrauben müssen. Da sollten die Jugendlichen hartnäckig bleiben. Sie verdienen dabei Unterstützung von Arbeitsagenturen, Schulen, Kammern und Unternehmen. Und natürlich von ihren Eltern. In einigen Arbeitsagenturen können die übrigens gleich abends mit zur digitalen Berufsberatung kommen – ein seltener, aber guter Ansatz. Das Thema ist einfach zu wichtig. Denn am Ende der Corona-Krise lauert weiter der Fachkräftemangel – und die Zukunft der „Generation Corona“.