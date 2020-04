F. Hanauer: Erfinderische kleine Läden

Ob groß oder klein: Im Handel kämpfen alle Geschäfte um Kunden. Die Bandbreite reicht von der Warenhauskette Karstadt, die sich mit Tausenden Beschäftigten in einem Insolvenzverfahren in Eigenregie befindet, bis hin zur Boutique um die Ecke mit einer Angestellten, die jetzt aus der Kurzarbeit kommt. Die ganz Großen dürfen nur in kleinen Teilen öffnen – doch in die Sache ist Bewegung gekommen. Vielleicht wird die Regel, dass über 800 Quadratmeter Verkaufsfläche nicht geöffnet werden darf, von den Gerichten auch im Norden gekippt.

Doch gerade die kleinen Läden sind oft besonders bedroht. Dann nämlich, wenn sie kaum Rücklagen in den Monaten vor der Krise anlegen konnten. Das trifft etwa auf viele Modeläden zu, die jetzt die gesamte Frühjahrskollektion noch im Lager haben, während die Sommerware kommt.

Wenn sich die Kleinen dann etwas einfallen lassen, werden sie manchmal von den Ämtern auch noch behindert, wie der Fall eines bekannten Musikgeschäfts zeigt, dessen Inhaberin die Auslieferung bestellter CDs an der Ladentür einstellen musste, weil sie gleich zweimal angezeigt worden war. Hier sind die Behörden übers Ziel hinausgeschossen. Sind doch gerade kleine Läden in der Not erfinderisch.

Es wäre wirklich schade, auch für die großen Ketten, wenn durch die Krise die Vielfalt im Einzelhandel abnähme und kleine Geschäfte schließen müssten. Schließlich lebt die Innenstadt von einem gesunden Mix, wie jedes Stadtteil- oder Einkaufszentrum auch.