Kiel

Die meisten Immobilien-Studien zeigen nur eines: Es wird immer teurer. Egal, ob große oder kleine Wohnungen, neue oder alte Häuser, es geht immer weiter aufwärts, ungeachtet der Corona-Krise. Diese Erkenntnis allein hilft aber noch nicht viel weiter. Denn oft sind die Preise schon so hoch, dass Häuslebauer und -käufer überlegen müssen, wann sich die Investition noch rechnet. Da lohnt es sich, genauer hinzusehen.

Und so zeigt eine neue Studie nicht nur, dass Käufer in den Städten Mecklenburg-Vorpommerns mit einem höheren Risiko konfrontiert sind als in Schleswig-Holstein. Sie zeigt auch Unterschiede innerhalb unseres Bundeslandes: Standorte wie Kiel, Flensburg oder Neumünster versprechen eher eine lohnende Investition als andere.

Natürlich sind manche Gegenden der Landeshauptstadt Selbstgänger, wie etwa rund um den Blücherplatz. Andere, wie auf dem Kieler Ostufer, müssen ihr Potenzial noch entwickeln. Leider sind auch Neubauten nicht immer eine Alternative. Denn auch diese Studie kritisiert, dass zu wenige Wohnungen gebaut werden.

Hinzu kommt: Wenn gebaut wird, dann sind die Kosten so hoch, dass die Wohnungen teuer werden. Das überfordert manche Familie und macht viele Rechnungen zunichte. Deshalb: Schafft die Voraussetzungen und baut endlich mehr Wohnungen in den Städten. Und baut diese Wohnungen nicht so teuer, dass sie sich Privatleute nicht leisten können. An den Standorten soll es nicht scheitern: Bei Immobilien geht in Kiel oder Neumünster etwas.