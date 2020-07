Flensburg

Wenn bis Freitagabend keine Einigung mit einem Investor gefunden wird, muss am Sonnabend das Verfahren eröffnet und die Abwicklung der Werft eingeläutet werden. Für viele der 650 Mitarbeiter würde es dann im Schiffbau in Flensburg keine Zukunft mehr geben.

Auch wenn es paradox klingt: Der Werftstandort Flensburg würde auch im Fall der Insolvenz eine Perspektive haben. Freier Zugang zur Ostsee, eine Schiffbauhalle und moderne Fertigungsanlagen sind Faktoren, die beispielsweise die Pella Sietas Werft in Hamburg gerade händeringend sucht.

Ob die russischen Eigentümer die Chance nutzen, ist zwar noch offen. Es gibt aber auch im Jachtbau Interessenten, die genau diese Fertigungsanlagen suchen. Mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens kann die Weichenstellung für einen Verkauf beschleunigt werden. Das war bei der Elsflether Werft auch so.

Nach einer Liquidierung des Unternehmens sieht es aber gerade nicht aus. Die Nachricht, dass der Wirtschaftsminister persönlich am Freitag in Flensburg erwartet wird, deutet darauf hin, dass es mehr als nur einen letzten Strohhalm zur Rettung gibt. Wenn es für die Werft gut läuft, kann noch im kommenden Winter wieder ein Schiff auf Kiel gelegt werden. Der Bau von zwei RoRo-Schiffen für den alten Eigner Siem aus Norwegen könnte für die Werft die Brücke in die Zukunft sein.