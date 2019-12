Bahnhof Stuttgart 21, Großflughafen BER, Elbphilharmonie in Hamburg, Kanaltunnel in Rendsburg. Die vor acht Jahren begonnene Sanierung der Zwillingsröhren unter dem Nord-Ostsee-Kanal reiht sich ein in die Serie aus dem Ruder gelaufener und in die überregionalen Schlagzeilen geratener Großprojekte.