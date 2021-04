Kiel

Noch hat Holstein Kiel neun Zweitliga-Partien vor sich, noch ist nichts verloren. Jedenfalls nicht die Aufstiegschance. Eine beim 1:2 in Bochum abhanden gekommene Tugend sollten die Störche dagegen schon am Dienstag im Nachholspiel beim 1. FC Heidenheim wieder an den Tag legen: Ruhe, Geduld und Übersicht, mit denen sie in der bisherigen Saison ihre Partien beendet und oft zum Guten gewendet haben.

Wie Kapitän Hauke Wahl am vergangenen Sonnabend nach Bochums Treffer zum 2:0 hysterisch auf den Schiri losrennt, sich Gelb abholt und noch später meint, es handelte sich um einen nach Fußball-Regeln diskutablen Treffer, ist nicht nur inhaltlich fragwürdig, sondern raubt ihm auf und neben dem Platz die nötige Kraft und Konzentration fürs Wesentliche.

Dass Fußball kein kontaktloser Sport ist und der Lapsus von Simon Lorenz nicht durch ein VfL-Foul, sondern Lorenz’ Schlafmützigkeit (galt beim frühen 1:0 für die gesamte KSV-Defensive) zustande kam, sollten alle Störche bei der (Fehler-)Analyse berücksichtigen. Schneid abgekauft nennt man das. Gegenrezept: ruhig, aber wach und konsequent agieren.

Auch Johannes van den Bergh sollte das ständige Lamentieren über seine oder die Fehler anderer tunlichst sein lassen. Holsteins Beine dürften nach der Quarantäne-Pause nicht das Problem sein. Für den Aufstieg muss aber auch der Kopf wieder mitspielen.