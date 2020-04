K. Blasel zu Kipps überraschendem Abgang

Es ist ein Schritt, der nicht nur die Menschen an der CAU, sondern auch das Bildungsministerium überrascht hat. Der Uni-Präsident, der sich mitten im Bewerbungsverfahren aus dem Rennen um die nächste Amtszeit verabschiedet, hatte öffentlich bisher nie einen Zweifel daran gelassen, seine Arbeit fortsetzen zu wollen. Nun wirft er plötzlich hin. Und erklärt dies in einem erstaunlich selbstkritischen Brief, der viel Ärger andeutet, aber nichts eindeutig erklärt.

Lutz Kipp, der sich gerne als Hochschul-Macher präsentiert hat und anfangs mit der eigenen Verwaltung fremdelte, dürfte am Ende zermürbt gewesen sein. Zermürbt von einem krachend gescheiterten internen Wiederwahlversuch vor einem Jahr. Zermürbt von der heftigen Debatte über die misslungene Bewerbung um den Status als Exzellenz-Universität. Zermürbt auch von Auseinandersetzungen mit der Landespolitik und schließlich einem Bewerbungsverfahren, das aus juristischen Gründen neu aufgerollt werden musste. Dafür konnte er nichts, ebenso wenig wie für die Corona-Krise, die den jüngsten Semesterstart überschattet. Aber beides hat ihn weitere Kraft gekostet.

Kipps Entscheidung verdient Respekt. Denn sie macht tatsächlich den Weg frei für einen Neuanfang an der Spitze, den die Kieler Uni so dringend benötigt. Sein Nachfolger dürfe kein Schönwetterkapitän sein, gibt Kipp der Findungskommission mit auf den Weg. Es ist ein letzter selbstbewusster Fingerzeig: Viel Kritik hat der Präsident der Kieler Uni einstecken müssen. Schlechtes Wetter aber, das hat er immer ausgehalten.