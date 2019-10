Kristian Blasel zur Kreuzfahrtbranche

Kiel

Da dürfen sich Klimaaktivisten und Nabu eigentlich auf die Schultern klopfen: Ohne die lautstarken Proteste hätte es diese thematische Verlagerung nicht gegeben. Die anhaltende Kritik am Schadstoffausstoß, aber auch an den Arbeitsbedingungen an Bord prallen an den Verantwortlichen nicht einfach ab.

Kreuzfahrttourismus: Stadt Kiel könnte zu Vorzeigestandort werden

Es ist daher kein Zufall, dass mit Aida eine deutsche Reederei beim Einsatz von Batterien auf hoher See vorwegfährt. Es ist auch kein Zufall, dass die Color Line in Kiel die neue Landstromanlage nutzt, obwohl es sich ökonomisch noch nicht rechnet. Reedereien sind zwar Unternehmen, für die allein Geschäftszahlen zählen. Mittel- und langfristig entscheidet über den Erfolg auf dem umkämpften Tourismusmarkt aber auch das Image. Wer permanent als Umweltsünder gebrandmarkt wird, bekommt dies irgendwann in den Buchungszahlen zu spüren.

Die Stadt Kiel, die trotz des Drucks auf die Reedereien von diesen noch sehr gerne angefahren wird, könnte zu einem Vorzeigestandort werden. Mit der neuen Landstromanlage für Kreuzfahrer am Ostseekai entsteht das nächste Puzzlestück auf dem Weg hin zu einem Hafen, der ökologisch Maßstäbe setzt. Dann bleiben Passagierrekorde ein Grund zur Freude.

Der Druck wirkt. Aber er muss andauern.

