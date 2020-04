Marco Nehmer: Bundesliga auf dünnem Eis

„Jaaa“ – so platzte es aus dem TV-Rechteinhaber Sky am Dienstag auf einer ganzseitig geschalteten Anzeige in einer großen deutschen Boulevardzeitung heraus. Mit einem über elf Zeilen langgezogenen A. Man freute sich über das Geschenk, das die Politik in Person von Markus Söder und Armin Laschet dem Fußball und damit auch dem Pay-TV vermeintlich gemacht hatte: die Rückkehr der Bundesliga. Nur, so einfach ist es nicht. Statt „Jaaa“ sollte es eher heißen: „Haaalt“.

Die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Ersten und Zweiten Liga steht auch nach der mit Spannung erwarteten Mitgliederversammlung am Donnerstag der Deutschen Fußball-Liga ( DFL) weiter auf wackligen Füßen. Das letzte Wort hat die Politik. Und die sieht die Sache mittlerweile differenzierter. Wenn denn wieder gespielt werden sollte, dann nur auf „wöchentlicher Bewährung“, wie es Bayerns Ministerpräsident Söder nunmehr formuliert. Eine Reaktion auf den öffentlichen Gegenwind?

Die baldige Rückkehr der Bundesliga sorgt nicht überall für Jubelstürme. Ein Befremden macht sich im Land breit. Denn mit jedem weiteren Tag wächst das Bewusstsein, welche Tragweite die Corona-Pandemie wirklich hat. Was sie uns allen abverlangt. Dass dieses Land nicht mehr das gleiche sein wird. In dieser Situation Normalität vorzuspielen, ist falsch. Aber eben auch nicht verboten, solange die Entscheider den Daumen heben. Der Fußball muss, um seiner Existenz willen, spielen. Aber er bewegt sich auf dünnem Eis. Ob es bricht, liegt nicht in seiner Hand.