Schleswig-Holstein

Nord- und Ostsee erwärmen sich weiter. Das ist leider nicht überraschend. Seit Jahren teilen uns die Meeresforscher vom Geomar den Anstieg der Meerestemperatur vor unserer Haustür mit. Seit Jahren warnen sie vor den Folgen. Die Ostsee ist dabei ein außergewöhnlicher Lehrmeister.

Weil sie das größte zusammenhängende Brackwasser der Welt und damit ein relativ abgeschottetes Ökosystem ist, zeigen sich hier die Folgen der Klimaerwärmung früher als in den großen Ozeanen: Die Versauerung passiert früher als in großen Meeren, der Sauerstoffgehalt in tieferen Schichten sinkt eher – und das sind nur zwei Folgen der Klimaerwärmung.

Diese Zeitmaschine, wie die Wissenschaftler die Ostsee deshalb auch nennen, sollte uns eine Warnung und Ermutigung sein, entschiedener gegen den Klimawandel vorzugehen. Doch offenbar ist selbst uns Küstenmenschen noch viel zu wenig bewusst, wie sehr unser Wohl und Wehe vom Ökosystem Meer abhängig sind. Und da geht es nicht nur um das Meer als Ressource für Nahrung und Medikamente.

Wo wären wir schon heute, wenn die Ozeane nicht einen großen Teil des in der Atmosphäre vorhandenen Kohlendioxids aufnehmen würden? Eine Ökosystemleistung, die wir als selbstverständlich hinnehmen – und dabei übersehen, welche Folgen diese massive CO2-Aufnahme für Meerestiere mit kalkhaltiger Schale und für die Korallenbestände hat. Dabei sollten wir schon aus Eigeninteresse genau auf solche Folgen schauen. Denn was dem Meer hilft, hilft ebenso uns Menschen.