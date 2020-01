Billigere Tickets allein reichen nicht

Kiel

So war das nicht gedacht, als die Stadt das Ein-Euro-Ticket in ihren Green-City-Plan schrieb und SPD, Grüne und FDP es in ihrer Kooperation vertraglich vereinbarten. Bei den Kieler Grünen ist das Ein-Euro-Ticket für alle sogar Beschlusslage. Der rot-grüne Konflikt ist absehbar.

Lesen Sie auch:Grüne wollen Schülerticket für Schleswig-Holstein

Die Sozialdemokraten können für sich in Anspruch nehmen, dem Gebot der finanzpolitischen Vernunft zu gehorchen. Für ein allgemeines Ein-Euro-Ticket müsste die Stadt mit viel mehr Geld in Vorleistung gehen, als die klamme Kommune zu stemmen vermag. Dagegen dürften die Mehrkosten, die ein billigeres Schülerticket verursacht, schon im Haushaltsentwurf für 2021 zu erwirtschaften sein.

ÖPNV in Kiel : Verbesserung des Angebots erforderlich

Zur Vernunft gehört allerdings auch die Erkenntnis, dass billigere Tickets allein noch keinen nennenswerten Umstieg vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel bewirken. Eine Verbesserung des Angebots gehört zwingend dazu, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Mehr Busse, engere Takte, irgendwann eine Stadtbahn auf eigener Trasse.

So ist der SPD-Entwurf jetzt zwar ein gutes sozialpolitisches Instrument für Alleinerziehende und Familien, aber noch kein ökologisches Instrument für den Umstieg auf Bus und Bahn. Bis dahin ist es noch ein weiter – und teurer – Weg.

Weitere Kommentare finden Sie hier.