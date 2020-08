Die Erhöhung der Ticketpreise für Busfahrten in Kiel sorgt weiter für Wirbel. So wird es schwer, mehr Menschen zum Umsteigen auf den ÖPNV zu bewegen. Eine Mobilitätswende ist teuer. Doch es darf in Kiel nicht bei einem Lippenbekenntnis bleiben, kommentiert Steffen Müller.