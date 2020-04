N. Wieczorek: Das ist nur der Anfang

Kiel

Auf den ersten Blick taugt die neue Straßenverkehrsordnung, um in Kiel die Fronten im Verkehr weiter zu vertiefen. Härtere Strafen für Parken und auch nur das Halten auf Flächen für Radler stoßen Lieferfahrern und mobilen Auto-Diensten sauer auf. Manche Straße lässt Überholen mit Abstand unmöglich erscheinen. Doch bei genauer Betrachtung ist die Gebührenordnung ein Auftrag an Stadt und Bewohner. Botschaft: Trennt den Verkehr, beruhigt die Teilnehmer.

Jetzt strenger unter Strafe gestellt werden vor allem Vergehen, bei denen in den sensiblen Bereich des anderen eingegriffen wird. Gar nicht immer böswillig – aber mitunter mit gefährlichen Folgen. Denn beim Ausweichen vor einem Zweitreihenparker haben sich schon schlimme Unfälle ergeben – nicht nur für Radler. Dumm nur, dass Kiels Straßen oftmals noch die Altlasten vergangener Verkehrsjahrzehnte widerspiegeln: Fußweg, schmaler Radweg, mehr oder minder passende Parkplätze und dann die Straße. Oder vielleicht doch wieder ein Radstreifen? Das birgt Konflikte – gerade weil mehr Menschen aufs Rad steigen.

Wenn alle die neue StVO in Kiel ernst nehmen, müssen sie die Umgestaltung der Straßen akzeptieren: Die Stadt muss auch baulich klar machen, was die bevorzugten Velorouten sind und wo (Liefer-)Fahrer parken sollen. Dafür müssen alle Teilnehmer auch Umwege in Kauf nehmen, um diese ruhig zurückzulegen. Denn klar ist: Wenn alle den gleichen Platz beanspruchen, gibt es nur Probleme – und jetzt auch höhere Strafen.