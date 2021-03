Kiel

Die Betreiber von Kreuzfahrtschiffen haben nach einem Jahr Pandemie wieder eine Perspektive. Die Meldungen von Kreuzfahrt-Neustarts aus Israel, Großbritannien und Singapur zeigen, dass die von Corona schwer getroffene Kreuzfahrtbranche Fahrt aufnimmt. Auch in Deutschland ist die Ungeduld vieler Menschen groß.

Die Staus auf den Autobahnen und die Buchungen von Mallorca-Flügen belegen, dass alle Ratschläge zum Verzicht auf private Reisen in einer freien Gesellschaft verpuffen wie Seifenblasen im Wind.

Ist es aber klug, mitten in der Pandemie eine Kreuzfahrt zu planen? Was das Ansteckungsrisiko betrifft, wäre die Fahrt im Zug nach Kiel das größere Wagnis. Die Schiffe haben sich längst in sterile Urlaubsinseln mit Hygienekonzepten und Testverfahren verwandelt. Und: Wer heute eine Kreuzfahrt bucht, will Abstand und Ruhe. Das laute Partyvolk der Vor-Corona-Zeit sucht sich derweil den Weg ans Mittelmeer.