Neuerungen sind immer Herausforderungen: Tausende E-Scooter sind inzwischen in Kiel unterwegs. Da die einen feiern, worüber manche fallen, ist ein gemischtes Regelwerk die richtige Lösung, um Ordnung in den Verkehr zu bringen. Jetzt kommt es auf die konsequente Umsetzung an, meint Niklas Wieczorek.