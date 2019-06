Kiel

Leider zeigt sich schon an den ersten Tagen der Kieler Woche 2019: Die Gretchenfrage "Kann so eine Massenveranstaltung überhaupt nachhaltig sein?" muss immer wieder mit einem Nein beantwortet werden.

Sicher: Das von der Stadt Kiel eingeführte Pfandbechersystem funktioniert verhältnismäßig gut, die Rückgabe läuft meist reibungslos, auch die Papierstrohhalme sind zweckmäßig und sehen nett aus. Die Unkenrufe, man möge doch ein zeitloses Design der Becher wählen, können Stadt und Pfandbetreiber gut kontern – schließlich sind auf jedem Weihnachtsmarkt immer wieder Becher der Vorjahre im Umlauf.

Doch leider reichen Becher und bewachte Radstellplätze schlicht nicht aus. Denn noch immer lässt sich feststellen: Viele Menschen – egal, mit welchem Alkoholpegel – werfen ihren Müll achtlos weg, und schlimmstenfalls landet er in der Förde. Diesbezüglich lässt sich schreiben: Leider findet die Kieler Woche am Wasser statt. Sie trägt zur Verschmutzung unserer Ostsee bei.

Ob an den Ständen ausgegebene Schnapsflaschen oder -gläser, sinnfreies, in Plastikfolie verpacktes Werbematerial, Servietten oder Getränkedosen – am ersten Wochenende konsumierten mehr als eine Million Besucher auf der Kieler Woche, und leider hielt sich weder diese Masse noch einige Veranstalter und Verkäufer an Regeln, die wir uns eigentlich längst selbst auferlegen müssten: Unser Vergnügen darf nicht zulasten der Umwelt und unserer Ostsee gehen.

Zu welcher Veranstaltung sollte diese Erkenntnis besser passen als zur Kieler Woche? Denn im Kern ist sie noch immer eine Wassersportveranstaltung.