Wassermangel in Schleswig-Holstein, im Land zwischen Meeren mit vielen Seen und Flüssen? Ausgeschlossen, sollte man meinen. Der Rasen soll grün, der Pool immer frisch gefüllt und die Karosse staubfrei sein, da drehen wir doch den Wasserhahn auf. Aber auch wenn die lokale Knappheit nur eine Momentaufnahme ist, Wasser bleibt in vielfacher Hinsicht ein, wenn nicht sogar das Problem der Zukunft.

Vielerorts wird bei uns das Trinkwasser längst aus tiefen Gesteinsschichten gefördert. Oberflächennahe Grundwasserleiter sind in weiten Teilen des Landes zu hoch belastet. Also einfach noch tiefer bohren und stärkere Pumpen? Das funktioniert für den Moment, aber dieses Tiefenwasser ist ein Geschenk aus längst vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten – eine endliche Ressource.

Damit gilt es pfleglich und sparsam umzugehen. Also darf der Rasen mal braun werden, das Auto ein bisschen schmuddelig bleiben. Und braucht wirklich jeder zweite Garten einen Pool aus dem Baumarkt?

Spar Wasser, trink Bier! Der Spruch macht sich gut auf einem T-Shirt, Probleme löst das natürlich nicht. Eine nationale Strategie werde benötigt, heißt es aus Berlin. Das ist bestimmt nicht falsch, aber tatsächlich brauchen wir vor allem nachhaltige, regionale Lösungen, also dezentrale Strategien zum sparsamen Umgang mit Wasser. Wir müssen die Flüsse und Seen wieder sauber bekommen, damit auch das Wasser in unserem direkten Umfeld wieder nutzbar wird.