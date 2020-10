Kiel

Wenn zwei Dinge ganz selbstverständlich miteinander hergehen, dann gehören sie zusammen wie das Amen in der Kirche. Fußballfans im Stadion zum Beispiel. Oder Volksfeste mit Besuchern. Oder das Singen in Gottesdiensten, das in dem Fall nicht einmal eine Metapher ist. Nun sind Zuschauer bei Sportereignissen wieder zugelassen, ein Volksfest wie die Kieler Woche konnte mit Gästen stattfinden. Die Voraussetzungen dafür waren entsprechende Hygienekonzepte.

Dass sich nun die Kirchen in Schleswig-Holstein beklagen und bei der Landesregierung auf Lockerungen pochen, um zumindest ansatzweise ihren gewohnten Gottesdienst feiern zu können, ist da nur verständlich. Diese unterschiedliche Behandlung von der Politik ist nur schwer nachvollziehbar. Argumentieren ließe sich maximal noch mit dem wirtschaftlichen Aspekt – ohne Zuschauer beim Sport und Besucher bei Volksfesten fehlen wichtige Einnahmen.

Doch finanzielle Gesichtspunkte sollten bei der Frage nach Lockerungen nicht der ausschlaggebende Grund sein. Entscheidend ist in erster Linie, wie gut sich ein Hygienekonzept umsetzen lässt. Und hier haben die Kirchen in den letzten Monaten Pluspunkte gesammelt. Die strengen Vorgaben werden vorbildlich eingehalten, selbst während der Gottesdienste werden Masken getragen. Die Gläubigen haben es verdient, zu beweisen, dass sie diszipliniert noch striktere Regeln befolgen werden, wenn sie dadurch wieder singen dürfen.