Kiel

27 Sportvereine wollen sich mit hohem Aufwand bemühen, ihren Mitgliedern mehr Sport in größeren Gruppen zu ermöglichen. Das Land trifft in Kürze eine Auswahl. Das ist eine gute Nachricht – trotz dritter Welle und trotz der Diskussionen um einen Bundes-Einheits-Lockdown. Denn Sport in der Pandemie muss kein Problem darstellen, kann wohl aber Probleme lösen.

Ein Luxus-Problem sind dagegen leere Tribünen in Fußball-Stadien. Mir tun die Fans und Vereine viel weniger leid als zum Beispiel unsere Kinder und Jugendlichen, die nun schon um ein Jahr ihrer Jugend beraubt worden sind. Aber sollen die Erstgenannten deshalb länger leiden als nötig?

Lesen Sie auch:Dürfen Holstein-Fans bald wieder ins Stadion?

Dass Unternehmen, Verbände und andere Gruppierungen versuchen, auf eigene Kosten ein Konzept für ein verantwortbares Leben „in neuer Normalität“ zu erstellen, ist nicht nur ihr gutes Recht, sondern am Ende auch ein Gewinn für viele Menschen. Warum bitte sollen das nicht auch Profi-Fußballklubs dürfen?