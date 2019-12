Steffen Müller zum Holsten-Fleet

Kiel

Die Kostensteigerung von 11,7 Millionen auf mindestens 18,7 Millionen Euro ist seit März bekannt. Nun ist klar: Statt Ende 2019 wird in das umstrittene Becken erst im Frühjahr 2020 Wasser reingelassen.

Mindestens so schwer wie die Fehlkalkulationen wiegt allerdings die Informationspolitik der Stadt: Dass unangenehme Neuigkeiten ungern kommuniziert werden, darf kein Grund sein, die Öffentlichkeit unzureichend und irreführend zu unterrichten. Die Stadt ist in der Pflicht, offen und ehrlich mitzuteilen, wie der Stand der Dinge am mit Steuergeldern finanzierten Holsten-Fleet ist. Da das Projekt ohnehin umstritten ist, hat die Verwaltung mit ihrem Schweigen bei den Skeptikern weiteren Kredit verspielt.

OB ließ sich nicht blicken

Kritik muss sich auch Oberbürgermeister Ulf Kämpfer gefallen lassen, der sich aus den Diskussionen um die Kosten und die Fertigstellung des Kanals gerne heraushält. Als im März verkündet wurde, dass das Holsten-Fleet teurer wird, musste Tiefbauamtsleiter Peter Bender die Nachricht alleine überbringen. Gestern waren Bender und Baudezernentin Doris Grondke bemüht, die nächste schlechte Botschaft zu erklären. Wieder ließ sich der OB nicht blicken. Auf seiner Homepage zählt er den Bau des Fleets aber zu seinen „Erfolgen“. Wer die Lorbeeren einheimsen möchte, sollte auch da sein, wenn es nicht gut läuft.