Die Ausrichter würden sich ins eigene Fleisch schneiden, da zu viele Gäste wegbleiben würden. Und was das für einen Rattenschwanz nach sich ziehen würde, wird am Zustand der Einkaufsstadt Kiel deutlich. Weniger Kunden heißt weniger Umsatz, heißt in absehbarer Zeit weniger Händler.

Es ist aber ebenso gefährlich, wenn ein so großes Volksfest trotz freier Zugänglichkeit nur schwer erreichbar ist. Immer wieder ist von Leuten, die nicht in der Innenstadt leben, zu hören, dass sie die Kieler Woche nicht besuchen, weil es keinen Parkplatz gibt. Für das Mobilitätsverhalten dieser Menschen kann man den verantwortlichen Ausrichtern keinen Vorwurf machen. Die Stadt kann nichts dafür, wenn Holtenauer, Ellerbeker oder Kronshagener nicht auf das Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs zurückgreifen.

Gute Idee scheitert an Sicherheitsbedenken

Die Stadt kann aber an einem Konzept arbeiten, um den Busverkehr zur Kieler Woche attraktiver zu gestalten. Klar, mit den Sonderfahrplänen hat die KVG schon auf die Mehrbelastung durch steigende Fahrgäste reagiert. Aber reicht das? Wirklich attraktiv ist ein ÖPNV nicht, wenn die Busse permanent im Stau stehen, sich die Kunden nicht auf ausgehängte Abfahrtszeiten verlassen können, da es in den Stoßzeiten regelmäßig zu Verspätungen kommt. Die Idee von separaten Busspuren hat viel Charme, wird aber von Sicherheitsbedenken noch blockiert.

Mut fürs nächste Mammut-Projekt

Mit dem Pfandsystem hat Chef-Planer Philipp Dornberger für diese Kieler Woche bereits ein Mammut-Projekt umgesetzt. Mit einer Verbesserung des Busverkehrs könnte er für 2020 die nächste bedeutende Änderung in Angriff nehmen, wenngleich er hier auf deutlich mehr (finanzielle) Unterstützung angewiesen sein wird. Und wenn schon groß gedacht wird: Wie wäre es mit einem Park-and-Ride-System, das in Kiel bislang ohnehin stiefmütterlich behandelt wird. Mit einem großen Parkplatz außerhalb der Innenstadt würden nicht nur zur Kieler Woche Auto- und Parkprobleme in der City gemildert werden.

