Kiel

Um es klar vorweg zu sagen: Es war eine richtige Entscheidung der Handball-Bundesliga (HBL), die Spiele der SG Flensburg-Handewitt und des SC Magdeburg am Wochenende abzusagen. Im Nachhinein war es grob fahrlässig, dass sich der SG-Tross überhaupt im Bus auf den Weg nach Hannover gemacht hat. Alle Beteiligten sind womöglich nur knapp an einem Superspreader-Desaster vorbeigeschrammt. Das Infektionsgeschehen in beiden Teams gibt allen Anlass, davon auszugehen. Risikominimierung und Gesundheit müssen oberste Priorität haben.

Das Dilemma ist ein anderes, denn die HBL wird nun von den Geistern, die sie selbst rief, heimgesucht. Inmitten der vierten Welle zeichnet sich ab, wie sehr das theoretische Regularium (ist der halbe Kader noch gesund, muss gespielt werden) nicht mit dem aktuellen Infektionsgeschehen kompatibel ist. Es müssen schleunigst neue Verabredungen getroffen werden.

Dass sich die HBL im Februar über erwiesene gesundheitliche Risiken für die Kieler Zebraherde hinwegsetzte und auf das Regelwerk verwies, ist ein Makel. Dass ein umsichtiger THW Kiel im Oktober schnell reagierte, seine positiv getesteten Spieler isolierte und dann ohne zwei Stars mit unverminderter Schlagzahl weiter durch die Saison zu hetzen gezwungen war, wirft einen Schatten auf die Saison.

Im Februar und Oktober profitierte der SC Magdeburg von Kieler Sorgen, jetzt profitiert der Tabellenführer von einer Spielabsage. Sollten die Bördeländer am Ende deutscher Meister werden, ist ein unangenehmer Beigeschmack nicht ausgeschlossen. Die Entscheidung, in jedem Infektionsfall ab sofort schnell auf Nummer sicher zu gehen, ist dennoch richtig. Am liebsten schneller als nach einer Busfahrt von Flensburg nach Hannover.