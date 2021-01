Neumünster

Er hatte sich den perfekten Abgang organisiert: Nach zwölf überwiegend erfolgreichen Jahren als Oberbürgermeister von Neumünster hatte Olaf Tauras ( CDU) angekündigt, nicht noch einmal anzutreten. Man hätte ihm nachgetrauert und sich an ihn als einen guten Chef im Rathaus erinnert. Diesen Nachruhm riskiert er jetzt, weil er dem Bitten und Drängeln seiner Partei nachgegeben hat und doch noch einmal kandidiert – wie jemand, der auf der Party schon in Hut und Mantel in der Tür steht und dann doch noch für eine letzte Runde auf die Tanzfläche gezerrt wird.

Tauras ist jetzt wohl Favorit für die Wahl am 9. Mai, aber ob die Bürger wirklich einen Mann wiederwählen, der einfach amtsmüde war, weiß man nie. Er muss ja auch selber seinen inneren Schalter erst wieder umlegen können. Und ob Tauras die durch Corona ausgelösten Probleme in den Griff bekommt, kann heute auch noch niemand vorhersagen.

Hoffentlich wird er das nicht noch einmal bereuen, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, denn mindestens die SPD und die Grünen werden ihn in der Ratsversammlung künftig noch mehr zwiebeln. Und dass sein größter Kritiker, der CDU-Fraktionschef Gerd Kühl, ihn jetzt plötzlich schont, kann sich wohl niemand vorstellen. Aber vielleicht hat Tauras ja gut verhandelt und sich zumindest von der eigenen Partei einen künftig angenehmeren Umgang ausbedungen.