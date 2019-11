Kiel

Denn mit seiner Arbeit hat das Team in Kooperation mit internationalen Instituten eine große Lücke in der Planung von Meeresschutz geschlossen. Als Europäische Union und Ostseeanrainer 2008 ihren „Baltic Sea Action Plan“ auf den Weg brachten, hatten sie zwar den Eintrag von Nähr- und Schadstoffen in das hochgradig strapazierte Binnenmeer im Blick, nicht jedoch die fatalen Folgen der Erderwärmung für das hochsensible Ökosystem.

Nur, wenn wir ernst machen mit dem Klimaschutz und den Eintrag von Nährstoffen – vor allem aus der intensiven Agrarwirtschaft – nachhaltig drosseln, haben wir die Chance, ein düsteres Szenario zu umschiffen: gefährliche Häufung von Hitzewellen, Blaualgenblüten in neuer Dimension, Zunahme lebensbedrohlicher Infektionen durch Vibrio-Bakterien und noch mehr Tiefenwasser-Zonen ohne einen Hauch von Sauerstoff.

Wir dürfen diesen Weckruf nicht verschlafen. Noch haben wir es in der Hand, eine Zukunft zu verhindern, die nicht nur ökologisch fatal wäre, sondern auch ökonomisch. Denn käme das Worst-Case-Szenario zum Tragen, würde das eine Säule der schleswig-holsteinischen Wirtschaft ins Wanken bringen: den Tourismus.