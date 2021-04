Kiel

Jan Philipp Albrecht ist nicht der erste grüne Minister in diesem Amt, der sich das Vertrauen der Bauernschaft hart erarbeiten muss. Man denke nur an Robert Habeck. Aber Albrecht muss damit auch irgendwann einmal anfangen. Mit seiner unzureichenden Prämie macht er den Eindruck, sich in einem Elfenbeinturm weit ab von der bäuerlichen Realität zu befinden und lieber Umwelt- als Landwirtschaftsminister zu sein.

Oder wie kann es sonst passieren, dass er eine Neuwaldprämie auflegt, die offenbar keinen Anreiz für die Landwirte bietet, ihre Äcker aufzuforsten? Man hätte erwartet, dass der Landwirtschaftsminister vorher mal mit den Landwirten spricht.

Die Prämie scheint auch aus einer anderen Sicht wenig durchdacht zu sein. Denn sollte sie – wie Albrecht erwartet – doch zünden, würde das zusätzlichen Druck in den Bodenmarkt bringen. Wenn noch weniger Flächen für die landwirtschaftliche Nahrungsmittelproduktion zur Verfügung stehen, kann das zu höheren Kauf- und Pachtpreisen führen. Die Bauern müssten am Ende mehr fürs Getreide verlangen und wären weniger konkurrenzfähig. Zudem gilt Schleswig-Holstein in weiten Teilen als Gunststandort, die Böden sind produktiver als anderswo. Was hier an Acker wegfällt, muss möglicherweise an anderen Standorten mehrfach ersetzt werden. Die Neuwaldprämie ist also gleich aus mehreren Perspektiven nicht mehr als ein grünes Feigenblatt. Damit erntet man kein Vertrauen.