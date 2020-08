Kiel

Da kommt etwas auf uns zu: Es hat einen Rotordurchmesser von 101 Metern und eine Nabe in Höhe von 95 Metern, um die die Flügel rotieren. Das sind die typischen Maße einer neuen schleswig-holsteinischen Windkraftanlage.

Dass neue Anlagen in Bayern mit einem Durchmesser von 159 Metern deutlich größer sind, weil im Süden nun einmal weniger Wind weht, dürfte die Gegner eines großflächigen Ausbaus nur bedingt besänftigen. Und dass in Schleswig-Holstein ein Aufschwung bei den Zuschlägen für neue Anlagen bevorsteht, dürfte sie eher noch in Rage bringen.

Doch es kommt Bewegung in einen Bereich, der drei Jahre lang nahezu brach lag, wie es der Lobbyverband der Industrie beklagt. Bei den jüngsten drei Ausschreibungen der Bundesnetzagentur gingen die meisten Zuschläge an Projekte, die im Norden geplant sind.

Insofern scheinen sich die Ziele der Landesregierung zu erfüllen, die Ende Juni noch hoffte, dass sie die Ausbauziele nach langem Stillstand wieder schaffen und bis zur Erteilung regulärer Genehmigungen mit Ausnahmen arbeitet kann. Wenn die Energiewende Fahrt aufnehmen soll, muss der Ausbau an Land vorangetrieben werden – auch in Schleswig-Holstein, das seine Position als Windland Nummer eins längst eingebüßt hat. Aber ebenso müssen die Planungen mit größtmöglicher Sorgfalt durchgeführt werden.

Schließlich beeinträchtigen Windkraftanlagen sehr wohl Anwohner, wenn sie zu dicht an Wohngebäuden gebaut werden – ganz gleich, ob sie 101 oder 159 Meter Durchmesser haben.

